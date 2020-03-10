НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маккиннон получил травму нижней части тела

09:44
Теги:

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:3), сообщает официальный сайт лиги.

Пока нет точной информации, как и когда травмировался форвард. Он провел 11 с половиной минут на льду, нанеся один бросок. 24-летний Маккиннон отправился в раздевалку во втором периоде при счете 2:0 в пользу «Кингз».

Форвард «Колорадо» делит четвертое место в НХЛ по набранным очкам — 93 (35+58).

В «Эвеланш» травмированы сразу несколько ключевых игроков, в том числе нападающие Андре Бураковски (нижняя часть тела), Микко Рантанен (верхняя часть тела), Назим Кадри (нижняя часть тела), защитник Кейл Макар (верхняя часть тела) и голкипер Филипп Грубауэр (нижняя часть тела).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mackinnon-of-avalanche-leaves-game-with-lower-body-injury/c-316066696

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир