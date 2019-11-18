Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назван первой звездой недели в НХЛ. Форвард отметился передачей в игре с «Сан-Хосе» (3:6), затем набрал 6 (3+3) очков в матче с «Колорадо» (6:2), показав лучший результат в карьере в НХЛ. Наконец он отдал 3 голевых передачи во встрече с «Далласом» (4:5).

Вторая звезда недели — Натан Маккиннон из «Колорадо». Он причастен ко всем четырем голам (2+2) во встрече с «Виннипегом» (4:0), а также набрал 3 (2+1) очка в игре с «Ванкувером» (5:4).

Третья звезда недели — защитник Кит Яндл из «Флориды». На его счету гол и семь голевых передач в трех играх недели: 1+2 в матче с «Бостоном» (5:4 Б), 2 голевых передачи в игре с «Виннипегом» (3:4) и еще три — в победном матче с «Рейнджерс» (4:3).