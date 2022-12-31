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31 декабря 2022, 10:57

Макдэвид, Хьюз и Раанта признаны звездами дня в НХЛ

Виктория Кравченко
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи в игре против «Сиэтла» (7:2).

Второй звездой признан форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:2).

Третья звезда — голкипер «Каролины» Антти Раанта, сделавший 19 сейвов в матче с «Флоридой» (4:0).

Антти Раанта
Коннор Макдэвид
НХЛ
Джек Хьюз
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