Макдэвид, Хьюз и Раанта признаны звездами дня в НХЛ

Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи в игре против «Сиэтла» (7:2).

Второй звездой признан форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:2).

Третья звезда — голкипер «Каролины» Антти Раанта, сделавший 19 сейвов в матче с «Флоридой» (4:0).