Макдэвид, Хьюз и Раанта признаны звездами дня в НХЛ
Определились звезды очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи в игре против «Сиэтла» (7:2).
Второй звездой признан форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, забросивший две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:2).
Третья звезда — голкипер «Каролины» Антти Раанта, сделавший 19 сейвов в матче с «Флоридой» (4:0).
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|2.01
|01:00
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Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|2.01
|22:00
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Бостон – Питтсбург
|- : -
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