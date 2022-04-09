Макар стал пятым защитником в 21-м веке, забросившим 25+ шайб за сезон

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:4 ОТ).

23-летний канадец забросил победную шайбу в овертайме. Таким образом, на счету Макара 77 (25+52) очка в 67 матчах сезона. Макар стал пятым защитником в НХЛ, забившим 25+ голов за сезон в 21-м веке. Ранее этой отметки достигли Майк Грин (2008/09, «Вашингтон», 31), Брент Бернс (2016/17 и 2015/16, «Сан-Хосе», 29 и 27), Сергей Гончар (2001/02, «Вашингтон», 26) и Шелдон Сурей (2006/07, «Монреаль», 26).

Лидером по голам за сезон среди защитников является Пол Коффи — 48 шайб в сезоне 1985/86 за «Эдмонтон».