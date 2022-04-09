Таблица лучших снайперов НХЛ: Капризов поднялся на шестое место

Капризов поднялся на шестое место в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

Таким образом, на счету 24-летнего россиянина 41 шайба в 69 матчах сезона. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов сезона. Лидирует форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 56 голами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 шайбами — на четвертой строчке.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 56 шайб в 66 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 71 матче

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 47 шайб в 72 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 шайбы в 68 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 71 матче

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 41 шайба в 69 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 69 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 71 матче