Макар побил рекорд Озолиньша по голам за сезон среди защитников в истории «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар установил новый рекорд клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3) канадец сделал дубль. Теперь на его счету 24 гола в сезоне-2021/22 — это новый рекорд по числу шайб за один сезон среди защитников в истории «Эвеланш».

Предыдущий рекорд принадлежал латышскому хоккеисту Сандису Озолиньшу, он забил 23 гола в сезоне-1996/97. Озолиньш выступал за «Колорадо» с 1995 по 2000 год.