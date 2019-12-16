«Лос-Анджелес» выразил соболезнования родным Цыплакова

«Лос-Анджелес» выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Цыплакова. Бывший хоккеист «Кингз» скончался в возрасте 50 лет.

«Владимир Цыплаков достойно представлял «Кингз» на протяжении пяти сезонов и был великолепным одноклубником на протяжении всей карьеры в Лос-Анджелесе. Он любил хоккей, был настоящим профессионалом и играл с большим удовольствием.

Известный также как «Сиппи», за пределами льда он был спокойным и приветливым. «Кингз» выражаю свои соболезнования семье Владимира в это непростое время", — говорится в сообщении клуба.