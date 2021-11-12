Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Лос-Анджелес» входит в число претендентов на Кравцова

19:41
Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru
Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов находится в сфере интересов ряда клубов НХЛ. Кроме «Оттавы» и «Монреаля» и на 21-летнего россиянина также претендует «Лос-Анджелес», сообщает HockeyBuzz.

Сейчас хоккеист выступает на правах аренды в КХЛ в составе «Трактора».

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне Кравцов провел за клуб из Нью-Йорка 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Таксист рассказал о выстреле сотрудника ДПС в голову дочери
0