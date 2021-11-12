«Лос-Анджелес» входит в число претендентов на Кравцова

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов находится в сфере интересов ряда клубов НХЛ. Кроме «Оттавы» и «Монреаля» и на 21-летнего россиянина также претендует «Лос-Анджелес», сообщает HockeyBuzz.

Сейчас хоккеист выступает на правах аренды в КХЛ в составе «Трактора».

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году. В прошлом сезоне Кравцов провел за клуб из Нью-Йорка 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.