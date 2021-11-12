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Обладатель Кубка Стэнли Коберн объявил о завершении карьеры

19:10
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Защитник Брэйдон Коберн объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.

36-летний игрок обороны выступал за «Атланту», «Филадельфию», «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс». Всего он провел в лиге 983 матча и набрал 234 (49+185) очка.

Он является обладателем Кубка Стэнли. Также в составе молодежной сборной Канады Коберн выигрывал чемпионат мира.

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Иван Шитик все материалы автора
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