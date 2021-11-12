Обладатель Кубка Стэнли Коберн объявил о завершении карьеры

Защитник Брэйдон Коберн объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.

A #StanleyCup champion with 234 regular-season points in 983 career NHL games, blueliner Braydon Coburn has announced he will be hanging up the skates.



Full release: https://t.co/dA4K2Bfiqi pic.twitter.com/4O6hYTdIfe — NHLPA (@NHLPA) November 12, 2021

36-летний игрок обороны выступал за «Атланту», «Филадельфию», «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс». Всего он провел в лиге 983 матча и набрал 234 (49+185) очка.

Он является обладателем Кубка Стэнли. Также в составе молодежной сборной Канады Коберн выигрывал чемпионат мира.