Обладатель Кубка Стэнли Коберн объявил о завершении карьеры
19:10
Защитник Брэйдон Коберн объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба профсоюза игроков НХЛ.
36-летний игрок обороны выступал за «Атланту», «Филадельфию», «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс». Всего он провел в лиге 983 матча и набрал 234 (49+185) очка.
Он является обладателем Кубка Стэнли. Также в составе молодежной сборной Канады Коберн выигрывал чемпионат мира.
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