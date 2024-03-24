«Лос-Анджелес» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 70 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на шестой строчке «Востока» с 83 очками в 70 играх. «Лайтнинг» прервали свою серию из пяти побед подряд.