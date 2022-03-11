Шайба Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Томаш Гертль.

Одну из шайб «Шаркс» забросил российский нападающий Александр Барабанов.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» — четвертый.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Бернс — 6 (бол., Карлссон, Кутюр), 2:39 — 0:1. Дано — 17 (Мур, Атанасиу), 5:58 — 1:1. Атанасиу — 9 (Мур, Мяяття), 6:06 — 2:1. Мур — 11 (мен., Дано), 30:40 — 3:1. Бонино — 7 (бол., Дален, Миддлтон), 32:13 — 3:2. Барабанов — 9 (Карлссон, Хертл), 41:21 — 3:3. Хертл — 23 (Барабанов, Бернс), 61:13 — 3:4.

Вратари: Куик (61:13) — Савченко (61:13).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (16+10+10+0) — 30 (14+7+8+1).

Наши: — - Барабанов (14.07/3/+2).

11 марта. Лос-Анджелес. Staples Center. 14228 зрителей.