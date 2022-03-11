Шайба Барабанова помогла «Сан-Хосе» победить «Лос-Анджелес»
«Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Томаш Гертль.
Одну из шайб «Шаркс» забросил российский нападающий Александр Барабанов.
«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» — четвертый.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Бернс — 6 (бол., Карлссон, Кутюр), 2:39 — 0:1. Дано — 17 (Мур, Атанасиу), 5:58 — 1:1. Атанасиу — 9 (Мур, Мяяття), 6:06 — 2:1. Мур — 11 (мен., Дано), 30:40 — 3:1. Бонино — 7 (бол., Дален, Миддлтон), 32:13 — 3:2. Барабанов — 9 (Карлссон, Хертл), 41:21 — 3:3. Хертл — 23 (Барабанов, Бернс), 61:13 — 3:4.
Вратари: Куик (61:13) — Савченко (61:13).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 36 (16+10+10+0) — 30 (14+7+8+1).
Наши: — - Барабанов (14.07/3/+2).
11 марта. Лос-Анджелес. Staples Center. 14228 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|58
|28
|30
|59
|6
|Айлендерс
|54
|22
|32
|52
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|56
|34
|22
|71
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|58
|26
|32
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|59
|32
|27
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|3 : 1
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|4 : 3
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|5 : 6 Б
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 0
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|1 : 2
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 5 ОТ
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|6 : 3
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|6 : 0
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|4 : 1
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|6 : 2
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 1
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09