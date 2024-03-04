«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 72 очками в 60 матчах.

«Нью-Джерси» идет 11-м на «Востоке» с 64 очками в 61 игре.