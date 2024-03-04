Джонатан Куик продлил контракт с «Рейнджерс»

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт НХЛ.

38-летний американец заключил соглашение с ньюйоркцами до конца сезона-2024/25. В следующем сезоне хоккеист заработает 1,275 миллиона долларов.

Куик выступает за «Рейнджерс» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 21 матче, дважды отыграл на ноль при 91,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,45.