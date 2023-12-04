«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На гол Джоша Мэнсона «Кингз» ответили дублем Куинтона Байфилда и шайбами Тревора Мура и Дрю Даути. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 34 броска из 37.

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