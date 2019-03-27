"Лос-Анджелес" без Ковальчука проиграл "Эдмонтону"

"Эдмонтон" на своем льду выиграл у "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). "Ойлерз" прервал трехматчевую серию побед "Кингз".

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук пропустил эту встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес" – 8:4 (5:1, 2:3, 1:0)

Голы: Иафалло – 15 (Копитар, Браун), 2:10 – 0:1. Ньюджент-Хопкинс – 26 (Чейссон), 3:32 – 1:1. Драйзайтль – 44 (Клефбом, Коскинен), 4:36 – 2:1. Кассиан – 15 (Ларссон, Клефбом), 10:39 – 3:1. Ньюджент-Хопкинс – 27 (Нерс, Чейссон), 14:18 – 4:1. Ньюджент-Хопкинс – 28 (бол., Клефбом, Макдэвид), 19:48 – 5:1. Даути – 6 (бол., Копитар, Браун), 27:56 – 5:2. Макдэвид – 39 (Драйзайтль, Ларссон), 31:41 – 6:2. Драйзайтль – 45 (Макдэвид, Нерс), 34:38 – 7:2. Браун – 21 (бол., Копитар, Тоффоли), 36:52 – 7:3. Грундстрем – 4 (Амадио, Уокер), 39:16 – 7:4. Драйзайтль – 46 (Макдэвид, Гамбарделла), 58:29 – 8:4.

Вратари: Коскинен – Куик (Кэмпбелл, 20:00).

Штраф: 20 – 14.

Броски: 32 (11+11+10) – 38 (12+14+12).

27 марта. Эдмонтон. Rogers Place.

Генменеджер "Лос-Анджелеса" сообщил, что Ковальчук не сыграет в ближайших матчах