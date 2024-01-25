«Лос-Анджелес» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 48 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке «Запада» с 53 очками в 45 играх.