«Сиэтл» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 49 очками в 47 матчах.

«Чикаго» идет на 15-й строчке с 30 очками в 48 играх.

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