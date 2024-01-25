«Сиэтл» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Сиэтл» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Сиэтл» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 49 очками в 47 матчах.
«Чикаго» идет на 15-й строчке с 30 очками в 48 играх.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|47
|29
|18
|61
|2
|Каролина
|46
|26
|20
|57
|3
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|29
|18
|67
|2
|Флорида
|47
|29
|18
|62
|3
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|4
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|7
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|2
|Колорадо
|48
|31
|17
|65
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|46
|23
|23
|49
|7
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|8
|Чикаго
|48
|14
|34
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|55
|4
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|47
|21
|26
|47
|7
|Анахайм
|47
|16
|31
|33
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
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20.01
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22.01
23.01
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25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
|25.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|6 : 2
|25.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|1 : 0 ОТ
|25.01
|03:30
|
Бостон – Каролина
|2 : 3
|25.01
|05:30
|
Колорадо – Вашингтон
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|6 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|25.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|3 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|48
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|47
|35
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76
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