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Линди Рафф — новый главный тренер «Нью-Джерси»

9 июля 2020, 19:14
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«Нью-Джерси» объявил о назначении Линди Раффа главным тренером команды. Он стал 19-м специалистом в истории франшизы. В текущем сезоне он занимал пост ассистента в «Рейнджерс».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. «Нью-Джерси» не попал в их число.

Ранее Рафф тренировал «Баффало» и «Даллас».

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