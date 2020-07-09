«Нью-Джерси» объявил о назначении Линди Раффа главным тренером команды. Он стал 19-м специалистом в истории франшизы. В текущем сезоне он занимал пост ассистента в «Рейнджерс».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. «Нью-Джерси» не попал в их число.

Ранее Рафф тренировал «Баффало» и «Даллас».