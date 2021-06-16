Линдблум, победивший рак, получил «Билл Мастертон Трофи»

Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблум стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» в сезоне-2020/21 в НХЛ. Его выбрали путем голосования.

Приз вручается ежегодно игроку, который лучше всего демонстрирует качества настойчивости, спортивного мастерства и преданности хоккею.

Oskar Lindblom is your 2021 Bill Mastertin Memorial Trophy winner, awarded annually to the player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship, and dedication to ice hockey, selected by a poll of the #PHWA. pic.twitter.com/G0Qa16c39r — PHWA (@ThePHWA) June 16, 2021

Линдблум в декабре 2019 года узнал о наличии у себя саркомы Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. В этом сезоне он впервые вышел на лед после лечения.

В регулярном чемпионате Оскар сыграл в 50 матчах, набрав 14 (8+6) очков.