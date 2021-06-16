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Линдблум, победивший рак, получил «Билл Мастертон Трофи»

05:22
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Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблум стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» в сезоне-2020/21 в НХЛ. Его выбрали путем голосования.

Приз вручается ежегодно игроку, который лучше всего демонстрирует качества настойчивости, спортивного мастерства и преданности хоккею.

Линдблум в декабре 2019 года узнал о наличии у себя саркомы Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. В этом сезоне он впервые вышел на лед после лечения.

В регулярном чемпионате Оскар сыграл в 50 матчах, набрав 14 (8+6) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора
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