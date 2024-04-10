Легков: «Рекорд Овечкина будет одним из главных событий российского спорта в 21 веке»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Надеюсь, что он продолжит свою карьеру и обгонит Гретцки. Я думаю, если он побьет рекорд, это будет одним из главных событием российского спорта в 21 веке», — приводит слова Легкова Metaratings.ru.

У 38-летнего россиянина 852 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 42 шайбы.