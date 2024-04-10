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Сегодня, 18:13

Кучеров и Панарин попали в число форвардов, по мнению игроков НХЛ, которые могут выиграть матч

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Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов лиги, в котором спросил, какой форвард может выиграть матч в одиночку.

Лидером голосования является капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (48,71 процента). Вторую строчку занял форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (11,58 процента). Третьим стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (6,59 процента). Четвертое место занял Никита Кучеров из «Тампы» (5,31 процента). На пятом идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (2,57 процента).

В голосовании приняли участие 639 хоккеистов.

В текущем сезоне НХЛ 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин занимает первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Он опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка. У 32-летнего Панарина 116 (46+70) очков в 79 играх.

Источник: Сайт профсоюза игроков НХЛ
Артемий Панарин
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 78 33 45 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
30.03
31.03
2.04
3.04
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12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 2
10.04 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 5
10.04 02:00
Флорида – Оттава
 2 : 0
10.04 02:00
Айлендерс – Рейнджерс
4 : 2
10.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 9 : 3
10.04 02:00
Бостон – Каролина
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
 1 : 2
10.04 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
10.04 03:00
Даллас – Баффало
 3 : 2
10.04 04:30
Колорадо – Миннесота
 5 : 2
10.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 5 : 0
10.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 1
10.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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