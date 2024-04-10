Кучеров и Панарин попали в число форвардов, по мнению игроков НХЛ, которые могут выиграть матч
Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов лиги, в котором спросил, какой форвард может выиграть матч в одиночку.
Лидером голосования является капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (48,71 процента). Вторую строчку занял форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (11,58 процента). Третьим стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (6,59 процента). Четвертое место занял Никита Кучеров из «Тампы» (5,31 процента). На пятом идет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (2,57 процента).
В голосовании приняли участие 639 хоккеистов.
В текущем сезоне НХЛ 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин занимает первое место в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Он опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка. У 32-летнего Панарина 116 (46+70) очков в 79 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|78
|33
|45
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|10.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 2
|10.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 5
|10.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|2 : 0
|10.04
|02:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|4 : 2
|10.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|9 : 3
|10.04
|02:00
|
Бостон – Каролина
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Вашингтон
|1 : 2
|10.04
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|10.04
|03:00
|
Даллас – Баффало
|3 : 2
|10.04
|04:30
|
Колорадо – Миннесота
|5 : 2
|10.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|5 : 0
|10.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 1
|10.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83