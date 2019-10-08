Кузнецов тренируется в третьем звене «Вашингтона»

«Вашингтон» продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата против «Далласа». Нападающий Евгений Кузнецов должен принять участие в этой встрече, отбыв трехматчевую дисквалификацию, сообщает The Washington Post.

Российский центрфорвард тренируется в третьем звене. Его партнерами по тройке наигрываются Карл Хагелин и Рихард Паник.

Both Stephenson and Dowd took rushes as the 4C, will have to see which will be in when we talk to Reirden this AM, but looked like Stephenson in. https://t.co/al07HDWDbt — Samantha Pell (@SamanthaJPell) October 8, 2019

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