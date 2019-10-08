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Кузнецов тренируется в третьем звене «Вашингтона»

17:48
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«Вашингтон» продолжает подготовку к матчу регулярного чемпионата против «Далласа». Нападающий Евгений Кузнецов должен принять участие в этой встрече, отбыв трехматчевую дисквалификацию, сообщает The Washington Post.

Российский центрфорвард тренируется в третьем звене. Его партнерами по тройке наигрываются Карл Хагелин и Рихард Паник.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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