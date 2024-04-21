Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:1).

Таким образом, 31-летний нападающий забил 30-й гол в плей-офф и делит с Игорем Ларионовым 11-е место по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли среди россиян. На десятой строчке находится Павел Буре, у которого 35 голов.

В текущем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 24 (8+16) очка.