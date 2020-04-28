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Кузнецов рассказал, что три года играет клюшкой Малкина

05:37
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов расскзаал, какой загиб клюшек ему нравится. По его словам, он уже три года использует вариант, предоставленный соотечественником Евгением Малкиным.

— Раньше у меня было чытере-пять клюшек с разными загибами, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. — Перед матчем хватал первую попавшуюся и шел на лед. Но года три назад Малкин дал мне попробовать свою клюшку, загиб мне понравился, и с тех пор играю такими же, как у него.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-lights-up-capitals-twitch-channel-with-jokes-laughter-during-nhl20-practice/c-316749270

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