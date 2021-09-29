Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал слова капитана команды Александра Овечкина о том, что, подписав новый контракт с «Кэпиталз» на пять лет, он рассчитывает побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Чего я жду от него? Что буду на победном снимке рядом (смеется). Когда он достигает какой-то знаковый отметки, то всегда делает фотку с парнями. Но я ни разу не попадал в кадр. Я так ждал его 700-го гола... Нет, не получилось (смеется). Нужно использовать следующую возможность.

Такие памятные моменты невозможно купить. Сейчас можно приобрести практически все. Но только не такие моменты», — сказал Кузнецов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что рекорд Гретцки составляет 894 шайбы. Между легендарным канадцем и россиянином на данный момент разница в 164 шайбы. С 730 голами Овечкин идет шестым. Помимо Гретцки выше Овечкина располагаются Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).