Овечкин и Кузнецов сыграют за «Вашингтон» в выставочном матче против «Нью-Джерси»

«Вашингтон» огласил состав команды на выставочный матч против «Нью-Джерси».

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов включены в заявку «Кэпиталс». Ожидается, что россияне сыграют в одном звене с Энтони Мантой.

Также на лед выйдет защитник Александр Алексеев.

В заявочный лист попали вратари Илья Самсонов и Зак Фукале. Существует вероятность, что голкиперы поделят игровое время в матче.