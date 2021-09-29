Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин и Кузнецов сыграют за «Вашингтон» в выставочном матче против «Нью-Джерси»

23:24
Теги:

«Вашингтон» огласил состав команды на выставочный матч против «Нью-Джерси».

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов включены в заявку «Кэпиталс». Ожидается, что россияне сыграют в одном звене с Энтони Мантой.

Также на лед выйдет защитник Александр Алексеев.

В заявочный лист попали вратари Илья Самсонов и Зак Фукале. Существует вероятность, что голкиперы поделят игровое время в матче.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд