Овечкин и Кузнецов сыграют за «Вашингтон» в выставочном матче против «Нью-Джерси»
23:24
«Вашингтон» огласил состав команды на выставочный матч против «Нью-Джерси».
Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов включены в заявку «Кэпиталс». Ожидается, что россияне сыграют в одном звене с Энтони Мантой.
Также на лед выйдет защитник Александр Алексеев.
В заявочный лист попали вратари Илья Самсонов и Зак Фукале. Существует вероятность, что голкиперы поделят игровое время в матче.
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