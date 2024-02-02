Кузьменко рад переходу в «Калгари»

Нападающий Андрей Кузьменко поделился ожиданиями от игры за «Калгари».

«Очень рад приехать в Калгари и присоединиться к «Флэймз». Для меня это прекрасная возможность начать играть в новой команде, в новом городе и внести свой вклад в нападение клуба. Мой бросок — это сильная сторона. Мне нравится проявлять творческий подход в зоне нападения. Чувствую, что смогу помочь при игре в большинстве, и с нетерпением жду этой возможности. Игра за «Ванкувер» показала, что у меня есть навыки для того, чтобы оказывать влияние в НХЛ. Я очень рад начать новую главу в своей карьере», — приводит слова Кузьменко официальный сайт «Калгари».

Ранее Кузьменко был обменян из «Ванкувера» в «Калгари».

В этом сезоне 27-летний Кузьменко набрал 21 (8+13) очко в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.