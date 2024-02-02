Российский нападающий Кучеров был первым выбран на драфте Матча звезд НХЛ-2024

В первый день звездного уик-энда в НХЛ четыре капитана команд: Куинн Хьюз, Остон Мэттьюс, Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид — приняли участие в церемонии драфта.

Первым был выбран российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он будет играть за команду Куинна Хьюза.

Свои команды узнали и другие россияне: Игорь Шестеркин, Александр Георгиев, Кирилл Капризов и Сергей Бобровский.

Команда Хьюза: Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачак, Йеспер Братт, Кэм Талбот, Брок Бесер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Мэттьюса: Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Вильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.

Команда Маккиннона: Нэйтан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конекны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьоркстранд.

Команда Макдэвида: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрняк, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Сузуки, Томас Хертл.