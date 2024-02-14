Кучеров установил новый рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 90-е (34+56) очко в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 Б). Кучеров отметился голом.

Для достижения отметки в 90 очков за сезон россиянину понадобилось 53 матча. Как сообщает сайт НХЛ, Кучеров установил рекорд клуба по наименьшему количеству игр необходимых для такого количества баллов.

За последние 30 лет 90 очков в менее чем 55 матчах набирали Коннор Макдэвид (50 игр в 2022/23 и 2020/21), Сидни Кросби (54, 2006/07), Марио Лемье (34 игры в 1995/96 и 53 игры в 1996/97), Яромир Ягр (46, 1995/96) и Уэйн Гретцки (51, 1993/94).