Кучеров тренировался с «Тампой» и сыграет с «Калгари»
20:00
Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари», сообщает журналист Джо Смит в Twitter.
По информации источника, 28-летний россиянин тренировался в звене с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом.
Таким образом, форвард может вернуться на лед после повреждения во встрече с «Калгари».
Кучеров восстанавливается от повреждения нижней части тела и не принимал участия в официальных матчах с 16 октября.
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