Кучеров тренировался с «Тампой» и сыграет с «Калгари»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари», сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

По информации источника, 28-летний россиянин тренировался в звене с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом.

Таким образом, форвард может вернуться на лед после повреждения во встрече с «Калгари».

Кучеров восстанавливается от повреждения нижней части тела и не принимал участия в официальных матчах с 16 октября.