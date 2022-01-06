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Кучеров тренировался с «Тампой» и сыграет с «Калгари»

20:00
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари», сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

По информации источника, 28-летний россиянин тренировался в звене с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом.

Таким образом, форвард может вернуться на лед после повреждения во встрече с «Калгари».

Кучеров восстанавливается от повреждения нижней части тела и не принимал участия в официальных матчах с 16 октября.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JoeSmithTB/status/1479113743959162890

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Карен Саркисян все материалы автора
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