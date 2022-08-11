Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин не попал в топ-10

Североамериканские болельщики приняли участие в опросе на определение лучших хоккеистов НХЛ.

Результаты голосования были опубликованы в Twitter-аккаунте JFresh. В список из 100 лучших игроков вошли 11 россиян. В рейтинге учитывались только полевые игроки.

Лучшим из представителей России стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который занял шестое место, еще один российский игрок — Кирилл Капризов («Миннесота») — попал в десятку лучших, заняв 10-е место. Следующими по списку идут Артемий Панарин («Рейнджерс», 14-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 15-е место), Андрей Свечников («Каролина», 54-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 58-е место), Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 69-е место), Валерий Ничушкин («Колорадо», 83-е место), Михаил Сергачев («Тампа», 88-е место), Павел Бучневич («Сент-Луис», 90-е место) и Евгений Кузнецов («Вашингтон», 92-е место).

Первое место в голосовании занял форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид. Вторую строчку занял защитник «Колорадо» Кейл Макар, третьим стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.