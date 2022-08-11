Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин не попал в топ-10
Североамериканские болельщики приняли участие в опросе на определение лучших хоккеистов НХЛ.
Результаты голосования были опубликованы в Twitter-аккаунте JFresh. В список из 100 лучших игроков вошли 11 россиян. В рейтинге учитывались только полевые игроки.
Лучшим из представителей России стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, который занял шестое место, еще один российский игрок — Кирилл Капризов («Миннесота») — попал в десятку лучших, заняв 10-е место. Следующими по списку идут Артемий Панарин («Рейнджерс», 14-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 15-е место), Андрей Свечников («Каролина», 54-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 58-е место), Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 69-е место), Валерий Ничушкин («Колорадо», 83-е место), Михаил Сергачев («Тампа», 88-е место), Павел Бучневич («Сент-Луис», 90-е место) и Евгений Кузнецов («Вашингтон», 92-е место).
Первое место в голосовании занял форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид. Вторую строчку занял защитник «Колорадо» Кейл Макар, третьим стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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