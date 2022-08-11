«Флорида» подписала на пробный контракт вратаря Хэммонда

Вратарь Эндрю Хэммонд может продолжить карьеру во «Флориде». Клуб подписал с игроком пробный контракт, сообщает Florida Hockey Now.

В прошлом регулярном сезоне НХЛ 34-летний голкипер провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» (8 пропущенных голов) и 7 — за «Нью-Джерси» (30 пропущенных).

Он также провел 11 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд».