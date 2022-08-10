Контракт Сергачева с «Тампой» записали в число худших в клубе
Издание The Athletic назвало контракт защитника Михаила Сергачева с «Тампой» одним из худших в клубе.
Контракты Сергачева, а также Энтони Чирелли, Ника Пола, Эрика Черняка и Брэйдена Пойнта признаны одними из худших в «Лайтнинг».
«Восемь лет — это очень большой срок. В этом и есть самая главная проблема с Чирелли, Сергачевым и Черняком. Конечно, подъем потолка зарплат в будущем поможет «Тампе», но сейчас клуб слишком много платит центровому, от которого мало пользы, защитнику, который недобросовестно справляется со своей задачей быть лидером в обороне, и еще одному защитнику, который вряд ли хорошо состарится в лиге. Конечно, у «Тампы» все может быть в порядке, тяжело сомневаться в руководстве этой команды. Но прямо сейчас мне не нравится расклад», — написал автор рейтинга Дом Лущищин.
По новому соглашению, которое действует до 2031 года, 24-летний Сергачев получает 8,1 миллиона долларов в год. Он выступает за «Тампу» с 2017 года и является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды.
Сергачев продлил контракт с клубом этим летом.
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|6
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|3
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|Калгари
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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