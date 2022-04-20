Кучеров реализовал большинство в игре с «Детройтом»

«Тампа-Бэй» сократила отставание от «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет стал 2:3.

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападаюший Никита Кучеров. Он реализовал большинство.

Для 28-летнего россиянина этот гол стал 19-м в этом сезоне.