Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Монреалем» после победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4-3).

«В финале всегда играют две отличные команды, и серия будет большим испытанием для всех. Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ. Я, конечно, отдам все силы. Буду выполнять план и продолжать делать то, что делал до этого», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.