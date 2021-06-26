Василевский о финале Кубка Стэнли с «Монреалем»: «Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ»
08:44
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Монреалем» после победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4-3).
«В финале всегда играют две отличные команды, и серия будет большим испытанием для всех. Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ. Я, конечно, отдам все силы. Буду выполнять план и продолжать делать то, что делал до этого», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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