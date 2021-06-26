Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский о финале Кубка Стэнли с «Монреалем»: «Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ»

08:44
Теги:

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Монреалем» после победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4-3).

«В финале всегда играют две отличные команды, и серия будет большим испытанием для всех. Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ. Я, конечно, отдам все силы. Буду выполнять план и продолжать делать то, что делал до этого», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

Читайте также

«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Россия — Дания: прогноз «СЭ» на решающий матч команды Черчесова в группе Евро-2020
«Если у Родниной или Фетисова обнаружат двойное гражданство, им придется сдать мандат»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей