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Кучеров намерен подойти к плей-офф с правильными мыслями в голове

22:11
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вспомнил про свою дисквалификацию в прошедшем плей-офф за толчок на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары.

— Эмоции в тот момент взяли верх, — приводит слова Кучерова российская версия официального сайта НХЛ. —  Это было глупо. У меня нет никакого желания, во-первых, травмировать соперников, а во-вторых, так подставлять команду. Тем более в плей-офф.

Я должен быть уверен, что в этот раз подойду к кубковым матчам с правильными мыслями в голове и в наилучшей возможной форме.

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