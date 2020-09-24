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«Кучеров — лучший игрок в мире». Стэмкос — о российском нападающем «Тампы»

10:06
Никита Кучеров отправил шайбу в ворота Антона Худобина. Фото nhl.com
Никита Кучеров отправил шайбу в ворота Антона Худобина. Фото nhl.com
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Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос рассказал о роли Никиты Кучерова в игре команды.

«Понятно, что кое-что меня беспокоит, и я не знаю, смогу ли сыграть еще. Но эти двое парней, которые сидят рядом, невероятные лидеры, — кивнул на Кучерова и Хедмана Стэмкос во время зум-конференции. — Хедман поднял свою игру на фантастический уровень, Кучеров так и просто лучший игрок в мире. Я в любом случае с оптимизмом смотрю на следующую игру».

На данный момент в финале Кубка Стэнли «Тампа» впереди в противостоянии с «Далласом» — 2-1. Четвертая игра финала состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 3.00 (мск).

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