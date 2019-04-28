НХЛ на своем официальном сайте объявила трех претендентов на "Харт Трофи". Этот трофей вручается хоккеистам, внесшим больший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

В тройке финалистов: российский нападающий Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), который установил личный и российский рекорд, набрав 128 (41+87) очков в 82 встречах. Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал 100 (35+65) очков в 79 матчах. Канадец в шестой раз набрал 100+ очков в регулярке.

Также в тройке капитан "Эдмонтона" и второй бомбардир сезона – Коннор Макдэвид. У 22-летнего хоккеиста 116 (41+75) очков в 78 играх сезона. Из четырех сезонов в НХЛ Коннор лишь в дебютном набрал меньше ста очков.