Крайдер поднялся на шестое место по очкам в Кубке Стэнли в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер сделал дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:2).

После этой игры у 31-летнего американца 50 (32+18) очков в 94 матчах Кубка Стэнли в карьере. Хоккеист вышел на шестое место по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Рейнджерс».

Рекорд клуба по набранным очкам в Кубке Стэнли принадлежит бывшему защитнику команды Брайану Личу, у которого 89 (28+61) очков в 82 матчах.

«Рейнджерс» выиграли серию у «Каролины» со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф НХЛ, в котором встретятся с «Тампой». Первый матч серии пройдет 2 июня, начало — в 3.00 (мск).