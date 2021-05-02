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Овечкин пропустил четвертую игру подряд впервые с ноября 2009 года

10:22
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил четвертую игру подряд впервые с ноября 2009 года. Об этом сообщил журналист Бен Рэби.

30 апреля он впервые за 16 сезонов пропустил матч против «Пингвинз». Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды, но тренировался не в общей группе.

23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

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