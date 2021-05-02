Овечкин пропустил четвертую игру подряд впервые с ноября 2009 года
10:22
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил четвертую игру подряд впервые с ноября 2009 года. Об этом сообщил журналист Бен Рэби.
30 апреля он впервые за 16 сезонов пропустил матч против «Пингвинз». Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды, но тренировался не в общей группе.
23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.
Alex Ovechkin hasn't missed four consecutive games due to injury since Nov.2009 (when he missed a career-high 6-straight games due to injury)#Caps host #Penguins tomorrow https://t.co/IQ9uDJORq1— Ben Raby (@BenRaby31) April 30, 2021
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