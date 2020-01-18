Стали известны звезды прошедшего игрового дня, сообщает пресс-служба НХЛ. Первой звездой стал форвард «Тампы-Бэй» Энтони Чирелли, который оформил хет-трик в игре с «Виннипегом» (7:1). За «Лайтнинг» выступает россиянин Никита Кучеров, который отметился дублем в этой встрече.

Вторая — капитан и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. 32-летний канадец принес победу «Пингвинз», забив победный гол в овертайме матча с «Детройтом» (2:1 ОТ).

Третьей звездой стал нападающий «Анахайма» Сэм Стил, который забросил победную шайбу в ворота «Каролины» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.