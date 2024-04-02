Кросби повторил достижение Уэйна Гретцки в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:2).

В текущем сезоне у канадца стало 82 (37+45) очка в 74 играх. Таким образом, Кросби уже точно завершит регулярный чемпионат со средним показателем 1 очко за игру или более. У форварда 19-й сезон подряд с таким показателем. Эта серия продолжается с начала его карьеры.

Кросби повторил рекорд НХЛ по числу таких сезонов, принадлежавший Уэйну Гретцки.