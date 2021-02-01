Крайдер вмешался в конфликт Георгиева и Дианджело, ударив последнего по лицу

Инсайдер Дэвид Шапиро сообщил детали конфликта между игроками «Рейнджерс» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

«Дианджело начал драку с Георгиевым после вчерашнего матча. Непонимание между ними возникло после поражения в овертайме. Вот, что мы знаем: по слухам, Крис Крайдер вмешался и ударил Дианджело по лицу», — написал Шапиро в Twitter.

Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Рейнджерс» выставил на драфт отказов защитника Энтони Дианджело.

В нынешнем сезоне Дианджело провел 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-6».