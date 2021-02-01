«Каролина» в серии буллитов переиграла «Даллас», Худобин отметился голевой передачей
03:56
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Даллас» со счетом 4:3.
В составе хозяев отличились Джордан Стаал, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер, победный буллит реализовал Винсент Трошек. Гости ответили точными бросками Джейми Олексяка, Эндрю Коглиано и Джейми Бенна, форвард Александр Радулов и вратарь Антон Худобин отметились результативными передачами.
После этого матча «Каролина» с 10 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 9 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Даллас» — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 2:1)
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