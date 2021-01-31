«Нью-Джерси» победил «Баффало», Мальцев дебютировал в НХЛ

«Нью-Джерси» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Баффало» со счетом 5:3.

По дублю в составе победителей сделали нападающие Майкл Маклеод и Майлс Вуд.

Также в составе «Дьяволов» дебютировал нападающий Михаил Мальцев. Для россиянина эта игра стала первой в НХЛ.

Форвард «Дэвилз» Никита Гусев снова ушел со льда без набранных очков.

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«Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Маклеод — 2 (Суббан, Мюррей), 0:20 — 0:1. Юнссон — 2 (Братт, Смит), 19:43 — 0:2. Лазар — 3 (Ристолайнен, Маккейб), 34:11 — 1:2. Далин — 1 (бол., Улофссон, Айкел), 35:23 — 2:2. Вуд — 4 (Куокканен), 39:59 — 2:3. Ристолайнен — 2 (бол., Улофссон, Айкел), 43:53 — 3:3. Маклеод — 3 (Вуд, Бастиан), 50:40 — 3:4. Вуд — 5 (п.в., Заха, Сиверсон), 59:52 — 3:5.

Вратари: Хаттон (57:55 — 59:52) — Комри.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (9+15+9) — 37 (11+14+12).

Наши: — - Гусев (13.41/2/-1), Куликов (20.37/1/+3), Мальцев (10.20/1/0).

31 января. Баффало. KeyBank Center.