Кожевников уверен, что Овечкин догонит Хоу по количеству забитых шайб до конца 2022 года

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет догнать Горди Хоу по количеству забитых шайб в НХЛ до конца 2022 года.

«У Овечкина в этом году сто процентов получится догнать Хоу. Александр идет в нормальном графике, думаю, шайб 40 забросит в этом сезоне. Вообще он мастерюга с большой буквы, очень талантливый хоккеист, а талант — это и есть совокупность работоспособности и трудолюбия. Нужно ли Александру со своим «Вашингтоном» попадать в плей-офф НХЛ и играть там, потому что в счет погони за Гретцки идут только шайбы, заброшенные в регулярном чемпионате? Это чушь, любой игрок хочет играть в плей-офф. Что здесь вообще выдумывать? В матчах на вылет совершенно другая психология. К тому времени может поменяться здорово. «Вашингтон» может выйти в плей-офф, а там уже будет совершенно другая игра нежели в регулярке. Главное, что Саша делает свою работу и зрители его любят. Посмотрите на трибуны, фанаты все майки с его фамилией раскупили», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Всего за карьеру 37-летний россиянин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).