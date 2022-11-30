Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. На счету россиянина дубль в ворота «Ванкувера» (5:1).

После этого матча Овечкин обошел Уэйна Гретцки по голам на выезде.

Второй звездой дня признали нападение «Сиэтла» после победы в овертайме матча против «Лос-Анджелеса» со счетом 9:8 ОТ.

Третьей звездой дня признан форвард «Виннипега» Блейк Уилер, который отметился тремя голами и одной результативной передачей в матче с «Колорадо» (5:0).