Фетисов заявил, что Овечкин настроен обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин настроен обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«У него цель — догнать и обойти Гретцки, а все остальное в этом плане — проходящие моменты. Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории. Ну и при этом не нужно забывать, что хоккей — это командная игра, и ребята, которые с ним играют, все это тоже ощущают.

К тому же стать олимпийским чемпионом вслед за своей мамой — это тоже одна из задач для него», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В игре с «Баффало» Овечкин забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, занимающего четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.