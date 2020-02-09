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Ковальчук сделал сыну лучший подарок на день рождения. Это круче игровой приставки

10:25
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«Монреаль» обыграл «Торонто» со счетом 2:1 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Илья Ковальчук.

— Моемы сыну вчера исполнилось 11 лет, и он попросил меня об этом, — цитирует Montreal Gazette Ковальчука. — Мы подарили ему приставку, но он сказал: «Хочу, чтобы ты забил гол. Это был бы лучший подарок». Думаю, он остался доволен.

На счету 36-летнего Ковальчука уже 12 (6+6) очков в 15 встречах за новую команду.

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