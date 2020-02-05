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Ковальчук подсказал вратарю «Монреаля», как Гусев будет бросать буллит

5 февраля 2020, 23:31
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«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Российские игроки Никита Гусев и Илья Ковальчук результативными действиями не отметились. Однако второй стал автором победного буллита и был признан первой звездой встречи. Также Илья помог советом голкиперу канадцем Чарли Линдгрену перед броском Гусева.

— Не ломай себе голову. Он покажет, что бросает, а затем пробьет между ног, — цитирует Ковальчука TVA Sports.

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