Ковальчук подсказал вратарю «Монреаля», как Гусев будет бросать буллит

«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 Б). Российские игроки Никита Гусев и Илья Ковальчук результативными действиями не отметились. Однако второй стал автором победного буллита и был признан первой звездой встречи. Также Илья помог советом голкиперу канадцем Чарли Линдгрену перед броском Гусева.

— Не ломай себе голову. Он покажет, что бросает, а затем пробьет между ног, — цитирует Ковальчука TVA Sports.